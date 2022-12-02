США должны немедленно прекратить совершать нападки на Китай — МИД КНР

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны немедленно прекратить очернять КНР и совершать нападки на Китай. Об этом в пятницу на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о «вызовах со стороны Китая».

«Китай всегда придерживался независимой и мирной внешней политики, никогда не занимался принуждением, никогда не распространял ложную информацию», — сказал Чжао Лицзянь. «США должны немедленно прекратить осуществлять нападки и очернять Китай», — указал он.