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В Госдепе США "ждут с нетерпением", когда заработает ограничение цены на нефть из РФ

21:50 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов поддерживает установление Западом предельной цены на российскую нефть на отметке 60 долларов за баррель, она будет скорректирована, если поставленные цели не будут достигнуты. Об этом сообщила в пятницу главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшар.

На брифинге в центре американского внешнеполитического ведомства для иностранной прессы она рассказала, что  «шестьдесят долларов — лучший уровень для достижения партнерами по коалиции этих двух целей в ближайшей перспективе. Стоит отметить, что механизм ограничения цены на нефть намеренно создавался гибким. Если цели не будут достигнуты, то уровень предельной цены может быть скорректирован с течением времени, чтобы убедиться, что мы их достигли. Я с оптимизмом смотрю на то, что все это будет работать, и с нетерпением жду, когда начнется реализация механизма предельного уровня цен», — сказала Бланшар.

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