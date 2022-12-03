Для Молдавии единственным способ выжить является вступление в ЕС - Санду
09:30 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вступление в ЕС усилит нашу безопасность, даст нам больше возможностей для экономического развития. Членство в ЕС — единственный способ для нас выжить», — сказала она. Говоря о перспективах обсуждения вопроса вступления в НАТО, президент Молдавии отметила, что «присутствие российских военных в регионе (Приднестровье — прим. ТАСС) препятствует переговорам на эту тему».
Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом пути по вступлению в ЕС.
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