Для Молдавии единственным способ выжить является вступление в ЕС - Санду

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление в ЕС сейчас представляет собой единственный способ выжить для Молдавии, также оно даст больше возможностей для экономического развития и сделает страну более безопасной. Такое мнение выразила в опубликованном в субботу интервью телеканалу Эн-эйч-кей президент Молдавии Майя Санду.



«Вступление в ЕС усилит нашу безопасность, даст нам больше возможностей для экономического развития. Членство в ЕС — единственный способ для нас выжить», — сказала она. Говоря о перспективах обсуждения вопроса вступления в НАТО, президент Молдавии отметила, что «присутствие российских военных в регионе (Приднестровье — прим. ТАСС) препятствует переговорам на эту тему».



Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом пути по вступлению в ЕС.



