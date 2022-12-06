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Около 45% жителей разрушенных городов в новых регионах России получили тепло — глава ФРТ

11:00 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 45% жителей таких разрушенных городов в новых регионах России, как Мариуполь, Северодонецк, Волноваха и Лисичанск, обеспечены отоплением. К концу года их будет 70%, сообщил в интервью ТАСС новый гендиректор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.

«Сегодня мы подошли к цифре 45% потребителей, которые обеспечены отоплением [в разрушенных городах], это чуть менее 1 тыс. объектов. До конца года мы достигнем 70%, это уже будет больше 1 тыс. домов или десятки тысяч квартир», — сказал Шагиахметов.

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