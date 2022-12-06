РФ надо разбираться с поставками Японии нефти Сахалина из-за поддержки лимита цен — Новак

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России нужно будет отдельно разбираться с поставками Японии нефти с проектов на Сахалине на фоне поддержки ею потолка цен, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

«С Японией там, по-моему, долгосрочный контракт. <…> Столько неопределенностей и нюансов, надо разбираться в каждом конкретном случае», — сказал он, отвечая на вопрос о поставках нефти с сахалинских проектов в Японию.

Япония ранее присоединилась к инициативе потолка цен на российскую нефть, однако, как заявил МИД страны, ценовой лимит не будет затрагивать нефть, добытую в рамках проекта «Сахалин-2». В сообщении МИД страны указывалось, что такое решение принято из соображений национальной энергетической безопасности. США и ЕС по просьбе Токио вывели из-под санкций нефть с «Сахалина-2».