Проект оборонного бюджета США предусматривает исключение России из G20

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон планирует создавать препятствия для России во взаимодействии с рядом международных организаций, в том числе с Группой двадцати (G20), говорится в пояснительных материалах к проекту бюджета, распространенных во вторник комитетом по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"[Документ] предусматривает <...> политику по исключению представителей России из работы G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам, а также требует принятия необходимых шагов для продвижения данной политики", - указывается в тексте.

Ранее в Конгрессе была сформирована комиссия из представителей обеих палат для согласования деталей подготовленных Палатой представителей и Сенатом различающихся проектов оборонного бюджета. Теперь конгрессмены и сенаторы должны будут проголосовать за согласованный документ. Как ожидается, он будет вынесен на голосование в Палате представителей на этой неделе, затем за него проголосует Сенат. Итоговый проект бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись.