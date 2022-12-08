Песков объяснил слова Путина про получение новых территорий в ходе СВО
14:32 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новые территории появились в составе России как результат референдумов среди жителей, а так же как итог работы Москвы по защите этих людей, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он объяснил в четверг слова президента РФ Владимира Путина о том, что специальная военная операция уже принесла значимые результаты: например, в составе России «появились новые территории».
«Одной из главных целей специальной военной операции, как это было заявлено президентом 24 февраля, была защита людей, которые живут на Юго-Востоке Украины, в Донбассе. В рамках защиты этих людей как раз образовались эти территории, которые были присоединены в результате проведенных там референдумов», — сказал он в ответ на вопрос, было ли получение территорий одной из целей СВО.
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