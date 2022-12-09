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НОВОСТИ

ЕС использовал все виды шантажа - глава МИД Венгрии

09:20 09.12.2022 Источник: Известия

Евросоюз во главе с Брюсселем не гнушается использовать шантаж для достижения своих целей. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Сейчас практически нет такого вида шантажа, к которому Брюссель бы не прибегал в отношении Венгрии», — отметил он во время выступления на форуме гражданской солидарности в Будапеште.

По словам главы МИДа, Венгрия не единожды подвергалась шантажу в прошлом и должна быть готова отстаивать себя и свою позицию в будущем. Сийярто добавил, что оппоненты могут пустить в ход любые средства, в том числе экономические манипуляции, политическое давление и распространение фейков.  Известия

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