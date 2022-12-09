Конфликтный потенциал в мире растет из-за попыток Запада сохранить свою гегемонию — Путин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликтный потенциал увеличивается в мире из-за попыток Запада сохранить любыми средствами свое доминирование. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал в видеообращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ.

«Конфликтный потенциал в мире растет, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование», — заявил российский лидер.