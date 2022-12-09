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Цены на газ в Европе более чем в десять раз выше, чем в ЕАЭС — Путин

14:00 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на энергоносители на Западе во много раз превышают соответствующие показатели в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на саммите ЕАЭС.

«Тарифы, цены на энергоносители в странах ЕАЭС кардинально отличаются от соответствующих тарифов наших соседей на Западе. Ну, скажем, разница в ценах на газ в странах ЕАЭС и Евросоюза [отличается] в десять и более раз, не в какие-то проценты, а в десять и более раз», — указал российский лидер, отметив, что такие показатели задают соответствующие условия для экономического развития.

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