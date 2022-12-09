ВС РФ поразили в Запорожской области 6 пусковых установок РСЗО из США и ФРГ
17:00 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили в Запорожской области шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) производства США и ФРГ. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 183 районах. В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS II производства ФРГ», — сказал он.
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