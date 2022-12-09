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Путин обвинил ЕС в скупке продовольствия с мировых рынков на напечатанные деньги

17:25 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ставит в безвыходное положение страны Африки, скупая продовольствие на напечатанные деньги и мешая российскому экспорту. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на просьбу прокомментировать слова главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о поддержке России со стороны Африки.

«Пусть некоторые политические деятели в Евросоюзе перестанут болтать языком о любви к африканским народам и займутся прямой поддержкой этих стран: в том числе, не скупают на деньги, которые они печатают, продовольствие на мировых рынках, не поднимают цены, не раздувают инфляцию и не ставят народы Африки в безвыходное положение. И не мешают, хотя бы, России осуществлять продуктивную, напряженную и нужную для африканских стран работу <…>», — сказал Путин.

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