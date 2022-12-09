Польша решила отгородиться от РФ электронным барьером

19:00 Источник: Интерфакс

Польша возведет 199-километровый электронный барьер на границе с Россией, сообщает в пятницу Пограничная стража Польши.

"Сегодня Пограничная стража подписала контракт с TELBUD SA на строительство электронного барьера на границе с Российской Федерацией", - говорится в сообщении. Сообщается, что на все работы, запланированные по контракту, было законтрактовано более 373 млн злотых (более 5 млрд российских рублей в эквиваленте).