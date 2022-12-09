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В Рязани взорвался самогонный аппарат. Часть дома обрушена - СМИ

19:25 09.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв самогонного аппарата стал причиной обрушения части двухэтажного жилого дома в Рязани. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в экстренных службах.

«Причиной взрыва в жилом доме стал самогонный аппарат», — сказал собеседник агентства.

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