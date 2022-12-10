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В России выявили 7 397 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:30 10.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 397, летальных исходов из-за ковида — на 54. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 465 случаев заражения и 52 смерти, всего с начала пандемии — 21 658 056 и 392 560 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 446 против 5 994 днем ранее, до 21 055 866.

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