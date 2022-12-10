«Газпром» 9 декабря установил новый рекорд суточных поставок российского газа в Китай

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» 9 декабря установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», говорится в субботу в сообщении холдинга.

«9 декабря „Газпром“ установил новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу „Сила Сибири“. Превышение суточных контрактных обязательств „Газпрома“, предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,4%», — сказано в сообщении.

Отмечается, что «Газпром» пошел навстречу запросу китайской стороны по увеличению суточных поставок газа в декабре относительно ранее утвержденного графика.