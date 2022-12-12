Сбербанк и АНО «Живу спортом» будут вместе развивать физкультурное движение в стране

15:54

Сбербанк и Автономная некоммерческая организация спортивных, физкультурных, молодёжных и социальных проектов «Живу спортом» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали вице-президент, директор Департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил Чачин и генеральный директор АНО Александр Потапов. Соглашение нацелено на решение задач Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года.

Стороны договорились о совместной работе по развитию физкультуры и спорта по широкому спектру направлений. Сбер будет поддерживать мероприятия, которые «Живу спортом» проводит в рамках госпрограмм, оказывать полный спектр инвестиционно-банковских услуг, помогать организации повышать эффективность управления спортивными объектами и совершенствовать цифровые сервисы для граждан с помощью технологий больших данных и геоинформационных сервисов. Планируется регулярно обмениваться опытом и вместе проводить мероприятия для специалистов индустрии физкультуры и спорта в регионах.

«Мы уже не первый год сотрудничаем с «Живу спортом», совместно развиваем цифровые решения, которые позволят значительно повысить эффективность спортивной отрасли в стране и дать миллионам спортсменов-любителей качественно новый клиентский опыт, - рассказал Михаил Чачин. - Так, например, наш сервис «Спорт рядом» для спортивных комплексов автоматизирует отчётность и бизнес-процессы, анализирует посещаемость, обеспечивает интерактивное расписание и имеет много других функций. И, конечно, наше взаимодействие будет включать в себя финансирование строительства новых физкультурно-оздоровительных комплексов с государственной поддержкой, в том числе в формате государственно-частного партнерства».