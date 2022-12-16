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НОВОСТИ

Мэр Собянин: В столице открыто еще 10 центров «Московского долголетия»

16:12 16.12.2022

В Москве открыты еще 10 центров «Московского долголетия». По словам мэра столицы Сергея Собянина, в мегаполисе таких центров откроется 70. Градоначальник открыл центр долголетия «Щербинка» и новый дворец бракосочетания «Южное Бутово», размещенные в одном здании на улице Брусилова.

В этот день там состоялся праздник, посвященный золотой свадьбе коренных жителей Щербинки Александры и Михаила Костюткиных, которые являются участниками программы «Московское долголетие».

Четырехэтажное здание для центра «Московского долголетия» и дворца бракосочетаний в Южном Бутово построили за счет городской Адресной инвестиционной программы. Для первых пар молодоженов он откроется 17 декабря нынешнего года. Дворец бракосочетания рассчитан на проведение до 10 тыс. церемоний заключения брака в год. Также там будут чествовать юбиляров супружеской жизни.

В центре московского долголетия «Щербинка» работают 12 клубов, постоянными участниками которых стали более 110 человек. В одном месте москвичи старшего поколения получают весь спектр социальных услуг, а также помощь и консультации по разным вопросам.

В Москве сейчас проводится текущий и капитальный ремонт ЗАГСов. В нынешнем году ремонтируются Кутузовский и Шипиловский отделы ЗАГС. Планируется построить дворец бракосочетания в Митино.

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