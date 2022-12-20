0
0
145
НОВОСТИ

Учения РФ и Китая на море подтверждают их решимость сообща противостоять угрозам — МО КНР

10:20 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайско-российские военные учения «Морское взаимодействие» подтверждают решимость двух стран сообща усилить противодействие угрозам безопасности в регионе и во всем мире. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны КНР.

«Эти учения свидетельствуют, что Китай и Россия усиливают меры для того, чтобы сообща противостоять угрозам безопасности на море. Они подтверждают решимость и способность двух стран обеспечивать мир и стабильность как в регионе, так и на всей планете», — говорится в распространенном заявлении китайского оборонного ведомства.

В нем уточняется, что учения будут проходить в Восточно-Китайском море в акваториях между городами Чжоушань и Тайчжоу (провинция Чжэцзян). Как подчеркнуло Минобороны КНР, подобное взаимодействие между вооруженными силами Китая и РФ «подтверждает, что всеобъемлющее стратегическое партнерство Пекина и Москвы постоянно углубляется».

В понедельник Минобороны России сообщило, что китайско-российские военно-морские учения «Морское взаимодействие» пройдут с 21 по 27 декабря.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 20.12.2022
Курсы доллара и евро на Мосбирже превысили 69 и 74 руб. соответственно
0
51
11:20 20.12.2022
В США опасаются обмена стратегиями между РФ и КНР для подрыва единства НАТО — постпред США
0
82
11:05 20.12.2022
Сестра Ким Чен Ына намекнула, что КНДР может скоро запустить МБР на большую дальность
0
97
11:00 20.12.2022
Индия развернула на границе с Китаем столько войск, сколько никогда не было — глава МИД
0
108
10:45 20.12.2022
48 тысяч школьников приняли участие в акции «День искусственного интеллекта на Дальнем Востоке»
0
113
10:32 20.12.2022
Почти половина россиян поддержали запрет на использование иностранных слов, если есть аналог - опрос
0
169
10:05 20.12.2022
В новых регионах РФ не будут вводить ЕГЭ по украинскому языку — Рособрнадзор
0
185
10:00 20.12.2022
Спецслужбы РФ должны усилить работу по ключевым направлениям — Путин
0
178
09:32 20.12.2022
В МИД КНДР пригрозили ответить на новую стратегию нацбезопасности Японии
0
194
09:20 20.12.2022
Постпред Ирана отверг в ООН обвинения в передаче беспилотников РФ
0
230

Возврат к списку