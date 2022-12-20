Учения РФ и Китая на море подтверждают их решимость сообща противостоять угрозам — МО КНР

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайско-российские военные учения «Морское взаимодействие» подтверждают решимость двух стран сообща усилить противодействие угрозам безопасности в регионе и во всем мире. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны КНР.

«Эти учения свидетельствуют, что Китай и Россия усиливают меры для того, чтобы сообща противостоять угрозам безопасности на море. Они подтверждают решимость и способность двух стран обеспечивать мир и стабильность как в регионе, так и на всей планете», — говорится в распространенном заявлении китайского оборонного ведомства.

В нем уточняется, что учения будут проходить в Восточно-Китайском море в акваториях между городами Чжоушань и Тайчжоу (провинция Чжэцзян). Как подчеркнуло Минобороны КНР, подобное взаимодействие между вооруженными силами Китая и РФ «подтверждает, что всеобъемлющее стратегическое партнерство Пекина и Москвы постоянно углубляется».

В понедельник Минобороны России сообщило, что китайско-российские военно-морские учения «Морское взаимодействие» пройдут с 21 по 27 декабря.