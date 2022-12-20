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В России выявили 5 994 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 20.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 994, летальных исходов из-за ковида — на 57. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 6 341 случай заражения и 50 смертей, всего с начала пандемии — 21 728 409 и 393 107 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 109 против 5 564 днем ранее, до 21 123 341.

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