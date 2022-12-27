0
0
98
НОВОСТИ

Маск счел "эпичным" "футуристический" прогноз Медведева

09:32 27.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на «футуристический» прогноз зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, назвав его «эпичным».

Такой комментарий он оставил в понедельник под постом российского политика в «Твиттере». Он также отреагировал на прогноз удивленным эмодзи и написал: «Напомни мне об этом через год».

Ранее Медведев «поздравил» Запад с наступающим Новым годом своим «футуристическим» прогнозом на 2023 год, предложив список из 10 пунктов. Среди них нефть по $150 за баррель и газ по $5 тыс. за 1 тыс. кубометров, возвращение Великобритании в ЕС и последующий распад Евросоюза с отменой хождения евро, «захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины», «создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов)», а затем «война между Францией и Четвертым рейхом» и опять разделение Европы, «включая новый раздел Польши», а также ряд других пунктов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 27.12.2022
ВС Сербии приведены в боевую готовность
0
37
20:40 26.12.2022
ВСУ отправляют на передовую подростков - полковник армии США
0
185
18:40 26.12.2022
Военный эксперт предложил перебазировать дальнюю авиацию после атаки на аэродром в Энгельсе
0
214
14:32 26.12.2022
Ликвидирована украинская ДРГ, пытавшаяся проникнуть в Брянскую область
0
223
11:00 26.12.2022
ВСУ ведут снабжение войск в Артемовске на машинах с символикой гуманитарных организаций
0
261
10:20 26.12.2022
МО Индии закупит 120 квазибаллистических ракет для границ с КНР и Пакистаном - СМИ
0
259
09:00 26.12.2022
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над военным аэродромом Энгельс
0
272
21:00 24.12.2022
Киев приказал мобилизовать 35 тысяч человек в Харьковской и Херсонской областях — Мирошник
0
586
19:00 24.12.2022
У Рогозина контузия и проникающее осколочное ранение выше правой лопатки — помощник
0
558
18:30 24.12.2022
ВС РФ уничтожили тактическую группу наемников-иностранцев в районе Раздоловки в ДНР
0
581

Возврат к списку