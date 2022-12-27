Маск счел "эпичным" "футуристический" прогноз Медведева

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на «футуристический» прогноз зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, назвав его «эпичным».

Такой комментарий он оставил в понедельник под постом российского политика в «Твиттере». Он также отреагировал на прогноз удивленным эмодзи и написал: «Напомни мне об этом через год».

Ранее Медведев «поздравил» Запад с наступающим Новым годом своим «футуристическим» прогнозом на 2023 год, предложив список из 10 пунктов. Среди них нефть по $150 за баррель и газ по $5 тыс. за 1 тыс. кубометров, возвращение Великобритании в ЕС и последующий распад Евросоюза с отменой хождения евро, «захват Польшей и Венгрией западных областей бывшей Украины», «создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов (Польши, стран Прибалтики, Чехии, Словакии, Румынии, Киевской республики и пр. маргиналов)», а затем «война между Францией и Четвертым рейхом» и опять разделение Европы, «включая новый раздел Польши», а также ряд других пунктов.