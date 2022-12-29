Идея Киева о «мирном саммите» в ООН является бредовой, это пиар-акция США — Захарова
12:32 29.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инициатива киевского режима по проведению «мирного саммита» на площадке ООН является бредовой идеей и пиар-акцией Вашингтона, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Речь идет о созыве на площадке ООН 24 февраля, в годовщину начала СВО, некоего „мирного саммита“, который, по замыслу киевских деятелей, должен способствовать выполнению странных измышлений [президента Украины Владимира] Зеленского, которые он обратил своей некоей „формулой мира“, — сказала дипломат. — Мы расцениваем подобную бредовую идею как еще одну пиар-акцию Вашингтона, который пытается в последнее время представить киевский режим в образе теперь уже миротворца».
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