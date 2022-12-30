Доступ на Красную площадь ограничат с 18:00 31 декабря до утра 1 января

20:18

Доступ посетителей на Красную площадь ограничат вечером 31 декабря и утром 1 января. По данным департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, при этом ограничений дорожного движения и прохода граждан на Тверскую улицу и в переулки центральной части города в период новогодних праздников не планируется.

«С 18:00 31 декабря 2022 года до 7:00 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен», - сообщает департамент.

В новогодние каникул в Москве планируется провести множество детских представлений, а также праздничные ярмарки и гуляния в парках мегаполиса. При этом масштабных массовых мероприятий, а также большого салюта, посвященного празднованию Нового года, в столице РФ не планируется.