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Доступ на Красную площадь ограничат с 18:00 31 декабря до утра 1 января

20:18 30.12.2022

Доступ посетителей на Красную площадь ограничат вечером 31 декабря и утром 1 января. По данным департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, при этом ограничений дорожного движения и прохода граждан на Тверскую улицу и в переулки центральной части города в период новогодних праздников не планируется. 

«С 18:00 31 декабря 2022 года до 7:00 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен», - сообщает департамент.

В новогодние каникул в Москве планируется провести множество детских представлений, а также праздничные ярмарки и гуляния в парках мегаполиса. При этом масштабных массовых мероприятий, а также большого салюта, посвященного празднованию Нового года, в столице РФ не планируется.

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