Венгрия выступает против приема Косова в Совет Европы
17:32 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия не поддержит вступление непризнанного Косова в Совет Европы до тех пор, пока его власти не устранят политические противоречия с правительством Сербии. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в Будапеште после переговоров со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем.
Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что Венгрия заинтересована в мирном урегулировании ситуации вокруг Косова путем диалога между Белградом и Приштиной. В то же время «успех в поиске необходимого компромисса может быть поставлен под угрозу, если различные европейские организации преждевременно примут Косово в свой состав», подчеркнул Сийярто. Поэтому, пояснил глава МИД, Венгрия выступает «против приема Косова в Совет Европы».
Дачич в свою очередь подтвердил, что Сербия также категорически против приглашения Косова в такие организации, как Совет Европы, равно как и против признания независимости этой территории. По его словам, сначала косовские власти должны выполнить все договоренности, заключенные с правительством Сербии.
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