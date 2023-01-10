Индия может ограничить поставки нефти РФ при цене за баррель выше $60 — СМИ
22:40 10.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Индии может ограничить поставки нефти из РФ, если цена за баррель превысит 60 долларов или если Евросоюз примет решение о введении санкций в отношении стран, закупающих российское топливо. Об этом со ссылкой на источники в министерстве нефти и газа, а также в сфере промышленности сообщила во вторник газета «Телеграф Индиа».
Как отметило издание, Индия внимательно следит за возможными дополнительными санкциями ЕС в отношении российской нефти. По данным источников газеты, индийское правительство «взвешивает варианты, если цена превысит 60 долларов за баррель или если ЕС примет решение о введении вторичных санкций в отношении стран, покупающих российскую нефть, тогда закупки будут ограничены».
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