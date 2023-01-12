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США обсуждают с союзниками введение лимита цен на нефтепродукты из РФ — WSJ

10:05 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и их союзники на Западе обсуждают возможность введения новых санкций против российской нефтяной промышленности, в частности ценовых ограничений на нефтепродукты. Об этом сообщила в среду газета «Уолл-стрит джорнэл».

По данным ее источников, на текущей неделе чиновники Минфина США проводят встречи в Европе. Они обсуждают детали предстоящих ограничительных мер в отношении нефтепродуктов из РФ. Рестрикции должны вступить в силу 5 февраля. Как и в случае с ограничением цен на российскую нефть, под действие режима санкций будут попадать западные компании, которые будут финансировать, страховать или транспортировать российские нефтепродукты. Компании, расположенные в странах «семерки» и в Австралии, получат штрафы, если будут способствовать торговле российскими нефтепродуктами по ценам выше лимита.

Источники издания отметили, что планируется ввести два лимита цен на российские нефтепродукты: один коснется экспортных товаров с высокой стоимостью, в частности дизельного топлива, а другой — товаров с низкой стоимостью, например мазута.

Как пишет газета, центральным вопросом на переговорах между американскими и европейскими чиновниками будет показатель предельной цены. Американцы стремятся установить достаточно низкий ценовой лимит на российские нефтепродукты, чтобы уменьшить прибыль России, но при этом он должен быть достаточно высоким, чтобы Россия продолжала продавать дизельное и другие виды топлива.

По данным издания, высокопоставленный представитель американского ведомства Бен Харрис на этой неделе посетит Латвию, Литву, Эстонию и Польшу для обсуждения вопроса санкций и ценового лимита. В переговорах участвует советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

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