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В городе Запорожье ночью раздавались взрывы на военных объектах ВСУ — Рогов

11:05 12.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прозвучали в ночь со среды на четверг на военных объектах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня начиная с 04:00 [мск] в областном центре [Запорожской области], временно оккупированном режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, прозвучала серия взрывов», — написал он в своем телеграм-канале.

Как указал Рогов, по предварительной информации, взрывы прозвучали на объектах, где «была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ», а также инфраструктурные объекты, используемые украинскими властями в военных целях.

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