Нетаньяху: В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном
18:10 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолеты ВВС Израиля в ближайшее время появятся в небе над Тегераном и нанесут удары «по каждому объекту и каждой цели режима» Ирана. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе видеообращения, которое распространила его канцелярия.
«В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном, мы нанесем удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл», — сказал Нетаньяху.
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