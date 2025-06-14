Нетаньяху: В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолеты ВВС Израиля в ближайшее время появятся в небе над Тегераном и нанесут удары «по каждому объекту и каждой цели режима» Ирана. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе видеообращения, которое распространила его канцелярия.

«В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном, мы нанесем удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл», — сказал Нетаньяху.