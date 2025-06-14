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Глава Пентагона: Трамп по-прежнему говорит, что он предпочитает мир, решение проблемы с Ираном за столом переговоров

17:45 14.06.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп по-прежнему желает решать разногласия с Ираном путем переговоров, Тегеран все еще может выбрать этот путь, заявил в субботу глава американского Минобороны Пит Хегсет.

"Президент продолжает говорить, что он предпочитает мир, решение проблемы за столом переговоров", - сказал он в интервью Fox news.

"У Ирана есть такой выбор. Но Израиль предпринял такие шаги, которые, как он верит, нужны для самообороны", - продолжил он.

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