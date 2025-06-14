Глава Пентагона: Трамп по-прежнему говорит, что он предпочитает мир, решение проблемы с Ираном за столом переговоров
17:45 14.06.2025 Источник: Интерфакс
"Президент продолжает говорить, что он предпочитает мир, решение проблемы за столом переговоров", - сказал он в интервью Fox news.
"У Ирана есть такой выбор. Но Израиль предпринял такие шаги, которые, как он верит, нужны для самообороны", - продолжил он.
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