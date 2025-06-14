Первую АЭС в Казахстане будет строить Россия, вторую - Китай

16:00 Источник: Интерфакс

China National Nuclear Corporation (СNNC) построит вторую атомную электростанцию (АЭС) в Казахстане, сообщил казахстанскому изданию "Власть" председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

"Планируется подписание отдельного генерального соглашения с КНР о сотрудничестве в атомной отрасли. И мы хотим видеть китайские технологии в Казахстане для строительства еще одной АЭС", - цитирует Саткалиева издание.

Он добавил, что с китайской стороной будут проведены соответствующие переговоры.

Ранее в субботу Агентство Казахстана по атомной энергии заявило, что "Росатом" определен лидером консорциума для строительства первой АЭС в Казахстане, прорабатывается вопрос привлечение государственного экспортного финансирования за счет Российской Федерации. Отмечалось, что "Росатом" при отборе вендоров обошел китайскую China National Nuclear Corporation (2-е место), а также французскую Electricite de France и корейскую Korea Hydro & Nuclear Power (обе компании на 3-м месте).