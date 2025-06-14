За последние сутки ВВС Израиля провели несколько волн ударов по целям в разных районах Ирана – ЦАХАЛ

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС Израиля атаковали за сутки в Иране более 150 различных целей. Такие данные привел на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.

«За последние 24 часа ВВС Израиля провели несколько волн ударов и контрударов по целям в разных районах Ирана. <…> Мы атаковали более 150 целей», — проинформировал он.

Большинство ударов наносились по западным и центральным районам исламской республики и в районе Тегерана, следует из инфографики, которую продемонстрировал во время брифинга Дефрин.

Он добавил, что удары по Ирану продолжаются. «Даже в эти часы мы продолжаем атаковать различные районы Ирана в рамках операции „Восстающий лев“. Удары направлены на достижение целей операции», — указал представитель армии, напомнив, что задачей этой кампании заявлено уничтожение ракетной и ядерной программ исламской республики.