За последние сутки ВВС Израиля провели несколько волн ударов по целям в разных районах Ирана – ЦАХАЛ
17:10 14.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВВС Израиля атаковали за сутки в Иране более 150 различных целей. Такие данные привел на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин.
«За последние 24 часа ВВС Израиля провели несколько волн ударов и контрударов по целям в разных районах Ирана. <…> Мы атаковали более 150 целей», — проинформировал он.
Большинство ударов наносились по западным и центральным районам исламской республики и в районе Тегерана, следует из инфографики, которую продемонстрировал во время брифинга Дефрин.
Он добавил, что удары по Ирану продолжаются. «Даже в эти часы мы продолжаем атаковать различные районы Ирана в рамках операции „Восстающий лев“. Удары направлены на достижение целей операции», — указал представитель армии, напомнив, что задачей этой кампании заявлено уничтожение ракетной и ядерной программ исламской республики.
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