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НАТО направит в Румынию самолеты AWACS для ведения разведки против России

13:06 13.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО развернет в Румынии к 17 января свои самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS для ведения разведки против России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба альянса.

«НАТО направит самолеты AWACS в Бухарест, Румынию. Самолеты должны прибыть 17 января 2023 года, и они будут поддерживать расширенное военное присутствие НАТО в регионе и отслеживать российскую военную активность», — сообщил альянс.

Как сообщило агентство ДПА со ссылкой на военные круги, речь идет о трех самолетах.

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