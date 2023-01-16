Индия и Франция проводят совместные учения ВМС в Аравийском море

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные военно-морские учения Индии и Франции начались в понедельник в Аравийском море.

По сообщению газеты «Таймс оф Индиа», в пятидневных учениях под кодовым обозначением Varuna («Варуна») участвуют французский атомный авианосец Charles De Gaulle («Шарль де Голь»), фрегаты Forbin («Форбин») и Provence («Провенс»), судно поддержки и патрульный самолет типа Atlantique («Атлантик»). Индия задействовала в маневрах новейший ракетный эсминец Chennai («Ченнаи»), ракетный фрегат Teg («Тег»), корабль обеспечения, противолодочный самолет P-8I и истребители МиГ-29.

«В ходе маневров корабли двух стран проведут артиллерийские стрельбы, поиск подводных лодок, отразят атаку самолетов условного противника и проведут другие операции», — заявил официальный представитель индийских ВМС Вивек Мадхвал.

По его словам, «учения Varuna позволят ВМС Индии и Франции отточить боевое мастерство и взаимодействие для проведения совместных операций по обеспечению безопасности в Индийском океане».