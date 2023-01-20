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Евросоюз недоволен работой премьера непризнанного Косова — спецпредставитель ЕС

17:12 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз неудовлетворен действиями премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти в вопросе разрешения косовского вопроса. Такое мнение по результатам переговоров с Курти выразил в пятницу спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

«Мы ожидали [от премьера непризнанного Косова Альбина Курти] большего понимания предложения ЕС по нормализации отношений и возможностей, которые оно предоставляет», — заявил Лайчак журналистам. Он уточнил, что переговоры велись в открытом и честном формате, но встреча была непростой и международная делегация в лице представителей ЕС, США, Франции, Германии и Италии ожидает от властей Косова более эффективной работы по нормализации отношений между Белградом и Приштиной.

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