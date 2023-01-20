Туристическую визу в Китай россиянам оформить можно, но не хватает авиарейсов – посол Чжан Ханьхуэй

20:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане России уже могут получать туристические визы в Китай. Об этом заявил журналистам в пятницу посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Мы уже открыли туристические визы, — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. — Единственное ограничение — не хватает рейсов. Надо восстановить рейсы. Для оформления виз, насколько я знаю, никаких ограничений нет».