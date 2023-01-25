В 2019 году Индия и Пакистан были на грани ядерного конфликта - Помпео

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что экс-министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж позвонила ему ночью в феврале 2019 года и предупредила о возможных планах Пакистана применить ядерное оружие. Об этом сообщил в среду телеканал «Индиа тудэй», ссылаясь на мемуары Помпео.

«Я никогда не забуду ту ночь: я был во Вьетнаме, когда <…> Индия и Пакистан начали угрожать друг другу в связи с многолетним спором у северных границ в Кашмире. В Ханое меня разбудили, чтобы я поговорил с моим индийским коллегой. Он полагал, что пакистанцы начали готовить свое ядерное оружие к нанесению удара», — отметил Помпео в своей новой книге «Ни шагу назад: борьба за Америку, которую я люблю», ошибочно упоминая о Сушме Сварадж в мужском роде. По его словам, Нью-Дели намеревался готовить ответ, но он попросил индийского министра дать ему время, чтобы переговорить с официальным Исламабадом.

Помпео сообщил, что после этого звонка «начал работать вместе с [советником по национальной безопасности Джоном] Болтоном», который был тогда вместе с ним в Ханое. В ходе переговоров с Пакистаном выяснилось, что Исламабад в тот момент также предполагал ядерный удар со стороны Индии.

«Нам потребовалось несколько часов, чтобы убедить каждого из них в том, что другая сторона не готовилась к ядерной войне», — написал Помпео. По признанию бывшего госсекретаря США, мир не осознает, как близки были в тот момент к ядерному столкновению Индия и Пакистан.

События, о которых рассказал Помпео, якобы произошли в феврале 2019 года после ударов индийской авиации по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков в районе города Балакот, в котором, по данным индийской стороны, проходили подготовку члены группировки «Джаиш-е- Мухаммад» («Армия Мухаммеда»). Индия тогда пошла на этот шаг из-за нападения боевиков «Джаиш-е-Мухаммад» на автоколонну индийских силовиков в индийском штате Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 45 человек.

Министерство иностранных дел Индии пока не комментировало заявления Помпео. Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. В данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля.