ВСУ попытались форсировать Днепр у Новой Каховки, силы РФ открыли огонь — Рогов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС Украины в ночь на четверг попытались форсировать Днепр у Новой Каховки, силы РФ открыли огонь. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня ночью боевики ССО (Силы специальных операций — прим. ТАСС) ВСУ попытались скрыто прорваться на наш берег из района островов у Новой Каховки. Незваные гости были встречены огнем наших защитников — разведка вовремя обнаружила перемещение врага, передала координаты артиллерии и открыла огонь», — написал Рогов в соцсети.