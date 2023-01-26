Зеленский заявил, что теперь ждет от Запада самолеты и ракеты
10:00 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский президент Владимир Зеленский после того, как страны Запада объявили в среду о поставках Киеву танков, заявил, что Украине необходимо получить от них также дальнобойные ракеты и боевые самолеты.
«Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети.
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