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НОВОСТИ

Зеленский заявил, что теперь ждет от Запада самолеты и ракеты

10:00 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский президент Владимир Зеленский после того, как страны Запада объявили в среду о поставках Киеву танков, заявил, что Украине необходимо получить от них также дальнобойные ракеты и боевые самолеты.

«Говорил сегодня с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Должны открыть поставки также дальнобойных ракет для Украины, важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», — сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети.

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