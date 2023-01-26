В Татарстане откажутся от переходного периода при переименовании президента в главу-раиса
12:20 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсовет Татарстана принял в первом чтении законопроект о поправках в конституцию республики, он предполагает отказ от переходного периода при переименовании должности президента Татарстана в главу-раиса, передает корр. ТАСС в четверг.
Первоначально проект поправок в Конституцию Татарстана, принятый 23 декабря 2022 года, предполагал, что действующий руководитель региона Рустам Минниханов сохранит должность президента Татарстана до истечения срока своих полномочий в 2025 году. Должность вновь избранного руководителя региона будет называться «глава — раис Республики Татарстан».
«После проведения дополнительных консультаций <…> было принято решение оказаться от переходного периода и начать применять новое наименование высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня проекта закона Республики Татарстан», — сказал на заседании председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Госсовета Татарстана Альберт Хабибуллин.
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