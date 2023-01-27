Необычно теплая погода ожидает Поволжье, Урал и Западную Сибирь — Вильфанд
10:00 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Воздушные массы из Атлантического океана обусловят очень теплую погоду в регионах Поволжья, Урала и Западной Сибири в ближайшие дни. В выходные дни аномальное тепло распространится на Чукотку и Магаданскую область, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Экстремально теплая погода, огромные аномалии, прогнозируются в Приволжском федеральном округе, на Урале, в Западной Сибири. Воздушные массы с Атлантики редко проникают за Урал, но сейчас такой процесс наблюдается. Именно он и обуславливает такую погоду. На Урале дневные температуры минус 2-4 градуса, в Омской, Томской областях примерно также», — сообщил он.
По словам Вильфанда, с субботы-воскресенья аномальное тепло придет на Чукотку и в Магаданскую область в связи выходом охотоморского циклона. «Аномалии будут достигать 24-25 градусов. На Чукотке максимальные температуры будут минус 3-5 градусов. Это даже для Москвы комфортные температуры в конце января», — отметил он.
Метеоролог отметил, что холодная погода с морозами до 50-53 градусов ожидает лишь Якутию в ближайшие дни.
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