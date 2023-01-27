США быстро могут положить конец украинскому конфликту, дав команду Киеву — Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты способны быстро урегулировать украинский конфликт, дав команду Киеву, однако Вашингтон не хочет пользоваться этой возможностью, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп, комментируя действия администрации нынешнего американского президента Джо Байдена в отношении Украины, заявлял, что следует завершить конфликт заключением сделки, а не отправлять помощь Киеву на миллионы долларов. Трамп также указывал, что если бы он находился на посту президента, то мог бы добиться украинского урегулирования в «течение суток».

«Наверное, теоретически господин Трамп недалек от правды: президент США действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может сделать это очень быстро, использовав свою возможность фактически давать указания киевскому режиму. Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона — и все это можно завершить. Конечно, не за день, не за два. Но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона. Вместе с тем мы видим, что нынешний руководитель Белого Дома не хочет использовать этот ключ, наоборот, выбирает путь дальнейшего накачивания Украины оружием и так далее», — сказал Песков.