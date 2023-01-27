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НОВОСТИ

ЮАР имеет право проводить учения с РФ, но ЕС видит «нехорошие совпадения» — Боррель

16:12 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЮАР имеет полное право проводить совместные с Россией военные учения, но Евросоюз видит «нехорошие совпадения» по времени с конфликтом на Украине. Об этом заявил глава внешнеполитической службы сообщества Жозеп Боррель, выступая в пятницу в Претории, где он принял участие в 15-м заседании министерского диалога ЕС — ЮАР.

«Все государства имеют суверенное право выбирать приоритеты внешней политики и организовывать военные учения, поэтому я не могу комментировать планы ЮАР провести учения с российским флотом», — сказал Боррель, добавив, что «не может не отметить совпадения, которые не являются хорошими», этих маневров и российской спецоперации на Украине.

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