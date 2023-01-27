КНДР будет всегда «в одном окопе» с Россией, заявила сестра Ким Чен Ына

17:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) всегда будет «стоять в одном окопе» с российской армией и народом, заявила в пятницу заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон — сестра лидера КНДР Ким Чен Ына.

В заявлении, опубликованном агентством ЦТАК, она заверила, что КНДР будет «всегда стоять в одном окопе вместе с армией и народом России, которые встали на защиту достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны».

Она назвала решение США передать Украине танки Abrams («Абрамс») «гнусным шагом». «Не сомневаюсь в том, что любые вооружения, которыми гордятся США и Запад, дотла сгорят и превратятся в металлолом перед непреклонным боевым духом и мощью героической армии и народа России», — добавила Ким Ё Чжон.