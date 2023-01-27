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МРОТ в России будут повышать с опережением инфляции - поручение

18:35 27.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) в РФ должен в 2023 году опережать инфляцию. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщается в пятницу на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году и представить предложения по дальнейшему повышению минимального размера оплаты труда», — говорится на сайте Кремля. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 июля 2023 года.

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