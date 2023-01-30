Силы РФ закрепились в восточной части Угледара — Пушилин

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские силы закрепились в восточной части Угледара в Донецкой Народной Республике, также идут бои в его окрестностях. Об этом сообщил в понедельник врио главы республики Денис Пушилин.

«По угледарскому направлению продолжается продвижение наших подразделений. Там сейчас можно говорить, что закрепились подразделения в восточной части Угледара, также проводится работа в окрестностях», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».