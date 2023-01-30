Трамп начал предвыборную кампанию — ТВ
12:00 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп начал предвыборную президентскую кампанию, посетив штаты Нью-Гэмпшир и Южная Каролина. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Си-эн-би-си.
По данным телеканала, агитационные мероприятия отличались от привычных для Трампа «шумных митингов перед тысячами единомышленников». Так, в Колумбии (штат Южная Каролина) бывший президент встретился только с 200 американцами.
Помощники Трампа рассматривают это как первый шаг к публичной фазе предвыборной кампании 2024 года. В выступлении он сосредоточился на критике решений администрации Джо Байдена по вопросам внешней политики.
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