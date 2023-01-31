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НОВОСТИ

Кремль своевременно сообщит дату послания Путина Федеральному собранию — Песков

14:00 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дата оглашения послания президента РФ Владимира Путина парламенту будет объявлена своевременно, сообщил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы своевременно сообщим о дате послания», — ответил он на просьбу прокомментировать появившиеся накануне данные о том, что послание может быть оглашено 20 или 21 февраля.

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