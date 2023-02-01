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НОВОСТИ

В России вступил в силу запрет на поставки нефти в страны, которые ввели потолок цен

09:20 01.02.2023 Источник: РБК

В России с 1 февраля вступил в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили ценовой потолок.

Согласно документу, поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям на всех этапах поставки, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет на поставки нефти будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Сроки действия запрета на поставки нефтепродуктов определит правительство.

На основании специального решения президента могут быть сделаны исключения на поставку нефти и нефтепродуктов.  РБК

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