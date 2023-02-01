Силы РФ активно выбивают ВСУ с позиций в Артемовске — Киселев
10:05 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские силы практически обошли Артемовск (украинское название — Бахмут), за который сейчас идут бои, с трех сторон и активно выбивают украинских силовиков с их позиций. Об этом сообщил в среду военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев.
«Артемовск практически „обняли“ с трех сторон, идет интенсивное выбивание противника <…>», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».
В районе Артемовска идут ожесточенные бои. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские силы планомерно работают над тем, чтобы отрезать пути снабжения украинской группировки в этом районе и взять ее в клещи. Он также сообщал, что бои ведутся уже на окраинах города, непосредственно в кварталах, которые недавно удерживались украинскими подразделениями.
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