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Гражданка США задержана за выгул теленка на Красной площади в центре Москвы

11:05 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданку США, выгуливавшую теленка на Красной площади в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в правоохранительных органах.

«Накануне правоохранители оперативно задержали на Красной площади женщину, которая прогуливалась там с теленком. Ею оказалась 34-летняя гражданка США. По словам задержанной, она купила животное на „Авито“ и решила его выгулять», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на нарушительницу составлен протокол по ст. 20.2. КоАП («Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), женщине грозит административный арест до 15 суток, штраф или обязательные работы.

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